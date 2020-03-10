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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Что такое девальвация и чем она грозит

Девальвация – это когда национальная валюта страны дешевеет относительно других иностранных валют. Например, когда гривна в Украине дешевеет по отношению к доллару и евро.

Причин для возникновения девальвации может быть несколько. Но самые распространенные из них:

  • ухудшение ситуации с внешнеэкономической торговлей, когда экспорт поднимает курс, а импорт – снижает;
  • паника, когда на валютном рынке слишком высокие ожидания и они реализуются самими же участниками рынка. Тогда владельцы валюты начинают повышать цену, а покупатели из-за паники скупать ее, в результате чего курс растет;
  • осознанное сдерживание курса государством, когда правительство скупает избыток иностранной валюты, препятствуя укреплению национальной;
  • проблемы в сфере государственных финансов.

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Чем грозит девальвация:

  • ростом цен на внутреннем рынке;
  • ухудшением положения предприятий-импортеров и компаний, которые зависят от импорта оборудования и материалов;
  • снижением доверия населения к национальной валюте;
  • сокращением импорта.

Стоит отметить, что девальвацию нельзя путать с инфляцией. Поскольку инфляция – это обесценивание денег, которое происходит из-за избытка денежной массы над объемом товаров, работ и услуг.

Поэтому девальвация может быть причиной, толчком к инфляции.

Но может быть и обратный эффект. Если в стране есть процессы, которые приводят к резкой инфляции, то снижение покупательной способности денег приводит к их удешевлению.

Соответственно обесцененные внутри страны деньги начинают дешеветь также относительно иностранной валюты, а, следовательно, инфляция запускает механизм девальвации.

К слову, после трех выходных дней Нацбанк резко понизил курс гривны относительно основных мировых валют.

В частности, по состоянию на 10 марта доллар США подорожал на 18 копеек – до 24,92 за $1.

Фото: Dreamstime

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