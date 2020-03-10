Девальвація – це коли національна валюта країни дешевшає щодо інших іноземних валют. Наприклад, коли гривня в Україні дешевшає щодо долара і євро.

Причин для виникнення девальвації може бути кілька. Але найпоширеніші з них такі:

погіршення ситуації із зовнішньоекономічною торгівлею, коли експорт піднімає курс, а імпорт – знижує;

паніка, коли на валютному ринку занадто високі очікування і вони реалізуються самими ж учасниками ринку. Тоді власники валюти починають підвищувати ціну, а покупці через паніку скуповувати її, у результаті чого курс зростає;

усвідомлене стримування курсу державою, коли уряд скуповує надлишок іноземної валюти, перешкоджаючи зміцненню національної;

проблеми у сфері державних фінансів.

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Чим загрожує девальвація:

зростанням цін на внутрішньому ринку;

погіршенням становища підприємств-імпортерів і компаній, які залежать від імпорту обладнання та матеріалів;

зниженням довіри населення до національної валюти;

скороченням імпорту.

Варто зазначити, що девальвацію не можна плутати з інфляцією. Оскільки інфляція – це знецінення грошей, яке відбувається через надлишок грошової маси над обсягом товарів, робіт і послуг.

Тому девальвація може бути причиною, поштовхом до інфляції.

Але може бути і зворотній ефект. Якщо в країні є процеси, які призводять до різкої інфляції, то зниження купівельної спроможності грошей призводить до їх здешевлення.

Відповідно знецінені всередині країни гроші починають дешевшати також щодо іноземної валюти, а, отже, інфляція запускає механізм девальвації.

До слова, після трьох вихідних днів Нацбанк різко знизив курс гривні щодо основних світових валют.

Зокрема, станом на 10 березня долар США здорожчав на 18 копійок – до 24,92 за $1.