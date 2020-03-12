Карантин в Украине: какие товары запрещены для экспорта (СПИСОК)

Правительство до 1 июня запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения из-за ощутимого дефицита на внутреннем рынке, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что такие ограничения необходимы для обеспечения потребностей украинцев в период карантина из-за коронавируса.

— Чтобы избежать спекуляций и завышения цен, правительство также дало распоряжения соответствующим организациям, учреждениям и контролирующим органам, — подчеркнул глава правительства.

Список и коды товаров, которые запрещены для экспорта:

водонепроницаемый лабораторный костюм (код УКТВЭД 3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00)

перчатки из других полимерных материалов (3926 20 00 00);

перчатки медицинские нестерильные неталькованные и нитриловые (4015 11 00 00, 4015 19 00 00);

перчатки неопудренные из нитрила (4015 11 00 00, 4015 19 00 00);

халат изоляционный медицинский одноразовый (3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00)

маски медицинские (хирургические) (6307 90 98 00);

очки защитные (9004 90 10 00, 9004 90 90 00);

щиток защитный (9004 90 10 00, 9004 90 90 00);

респиратор класса защиты не ниже FFP2 (9020 00 00 00).

Напомним, 11 марта по всей территории Украины ввели карантин. Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.