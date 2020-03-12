Карантин в Україні: які товари заборонені для експорту (СПИСОК)

Уряд до 1 червня заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення через відчутний дефіцит на внутрішньому ринку, заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що такі обмеження необхідні задля забезпечення потреб українців у період карантину через коронавірус.

– Щоб уникнути спекуляцій і завищення цін, уряд також надав розпорядження відповідним організаціям, установам і контролюючим органам, – наголосив глава уряду.

Список та коди товарів, які заборонені для експорту:

водонепроникний лабораторний костюм (код УКТЗЕД 3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00);

рукавички з інших полімерних матеріалів (3926 20 00 00);

рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові (4015 11 00 00, 4015 19 00 00);

рукавички неопудрені з нітрилу (4015 11 00 00, 4015 19 00 00);

халат ізоляційний медичний одноразовий (3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00);

маски медичні (хірургічні) (6307 90 98 00);

окуляри захисні (9004 90 10 00, 9004 90 90 00);

щиток захисний (9004 90 10 00, 9004 90 90 00);

респіратор класу захисту не нижче FFP2 (9020 00 00 00).

Нагадаємо, 11 березня карантин запровадили на всій території України. Уряд ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств, служб і для поповнення державного резерву.