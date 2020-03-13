Украина закрывает границу для иностранцев на две недели

Украина закрывает границу для иностранных граждан через 48 часов и на две недели. СНБО просит украинцев воздержаться от туристических поездок за границу. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

— Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения, — добавил Данилов.

В то же время гражданам Украины рекомендуют ограничить поездки за границу, если есть такая возможность.

— Все граждане Украины, которые находятся сейчас за границей, будут иметь возможность вернуться в страну. Но люди, которые возвращаются из стран, где сегодня бурлит коронавирус, будут проходить определенные процедуры обсервации, — подчеркнул секретарь СНБО.

Читайте: Больницы Киева с бесплатными экспресс-тестами на коронавирус (СПИСОК)

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксировано 3 случая коронавируса. Так, двое больных находятся в Черновицкой области, один — в Житомирской.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Горловке зафиксировали 12 случаев Covid-19.

71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем Covid-19, сегодня умерла.