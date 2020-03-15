Вслед за Львовом Одесса закрыла на карантин все заведения в городе

С целью предупреждения инфицирования коронавирусной инфекцией Одесский городской голова подписал распоряжение №218 от 15.03.2020 года О временном приостановлении работы объектов общего пользования, расположенных в Одессе.

Согласно распоряжению, 16 марта 2020 года с 00.00 временно остановят работу:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательных центров;

строительных рынков и других (кроме продуктовых)

ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

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Работа этих объектов останавливается до особого распоряжения городского головы и отмены ограничительных мер.

Также Геннадий Труханов распорядился предупредить руководителей учреждений, учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения, в соответствии с действующим законодательством Украины.

Напомним, 16 марта во Львове закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Такое решение примет городская комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения утром в понедельник.