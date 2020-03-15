Услід за Львовом Одеса закрила на карантин усі заклади в місті

З метою попередження інфікування коронавірусною інфекцією Одеський міський голова підписав розпорядження №218 від 15.03.2020 року Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих у м. Одесі.

Відповідно до розпорядження, 16 березня 2020 року з 00.00 тимчасово зупинять роботу:

кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, зокрема спортивних;

фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

зоопарків, водних парків, парків атракціонів;

усіх магазинів, крім продуктових та аптек;

торговельно-розважальних центрів;

будівельних ринків та інших (крім продуктових);

ресторанів, закладів громадського харчування, серед іншого у готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;

інших закладів та установ (на розсуд та під особисту відповідальність керівника).

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Робота цих об’єктів зупиняється до особливого розпорядження міського голови і скасування обмежувальних заходів.

Також Геннадій Труханов розпорядився попередити керівників установ, закладів, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування про персональну відповідальність за невиконання цього розпорядження відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, 16 березня у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Таке рішення ухвалить міська комісія з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення зранку у понеділок.