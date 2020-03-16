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Факты / Украина / Политика

Верховная Рада собирается на внеочередное заседание 17 марта

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится 17 марта в 8.00.

Об сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Читайте: Карантин в Украине: все, что нужно знать

В дальнейшем, до 3 апреля, депутаты будут работать в комитетах.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что Верховная Рада Украины идет на карантин.

Источник: Верховная Рада

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