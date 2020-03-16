Міністерство інфраструктури формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутись додому після 17 березня.
Зараз Міністерство інфраструктури формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутись додому після 17 березня. Слідкуйте за оновленнями інформації на сторінках Мінінфраструктури. Що треба знати консульську допомогу: https://t.co/nhsoBdP2gK#COVID19pic.twitter.com/kkV41j2QtM
— ⚡Коронавірус у світі – оперативно від ��МЗС (@UA_MFA_Info) March 16, 2020
Скільки українців заразилися коронавірусом за кордоном
Міністерство закордонних справ поінформувало, що вже шість українців заразилися коронавірусом за межами країни.
Інфіковані знаходяться в Італії, Німеччині, Молдові та ОАЕ.
– Зазначається, що за станом на 23.00 15 березня, за кордоном перебувають шестеро українців, заражених коронавірусом. З них двоє лікуються в Італії, двоє – в Німеччині, по одному в Молдові та ОАЕ, – заявили в МЗС.