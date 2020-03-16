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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Карантин з 12 березня введено на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

Згідно з постановою про карантин, в Україні введуть низку обмежувальних заходів.

Зокрема, на три тижні повинен бути введений карантин у всіх навчальних закладах.

Масові заходи за участю 200 і більше осіб повинні бути скасовані, крім заходів державної необхідності (Верховна Рада працюватиме в звичайному режимі).

Спортивні заходи повинні проводитися тільки після дозволу міжнародних організацій і без глядачів.

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

З опівночі 16 березня призупиняє роботу 94 пунктів пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

З 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Повинна працювати заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

16 березня у Львові закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

​​Станом на 16 березня в Україні зареєстровано три лабораторно підтверджені випадки коронавірусу: у Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).

 

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15:38 - 16 березня
Київ не закриватимуть на в’їзд і виїзд під час карантину

КМДА вирішила не закривати столицю на в’їзд і виїзд.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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15:37 - 16 березня

Підприємства, які надають комунальні  послуги, зокрема облгази і обленерго, не відключатимуть споживачів через неоплачені рахунки під час карантину.

Про це повідомив глава профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

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15:36 - 16 березня

Місцевій владі дозволять обмежити роботу громадського транспорту.

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15:35 - 16 березня
Пенсії та соцвиплати під час карантину виплачуватимуть вчасно

Міністерство соціальної політики закликає громадян не йти у відділення банків та на пошту, аби оплачувати рахунки.

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15:33 - 16 березня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу в країні.

Основним завданням комісії є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню Covid-19.

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12:40 - 16 березня
У Миколаєві припиняють роботу всі магазини та ринки, крім продуктових

17 березня тимчасово зупиняють роботу об’єкти загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування з присутністю понад  10 людей, розташованих у Миколаєві.

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12:11 - 16 березня

Міністерство інфраструктури формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутись додому після 17 березня.

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09:23 - 16 березня
На Тернопільщині госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

На Тернопільщині до інфекційного відділення лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка приїхала з Іспанії.

Їй була надана необхідна допомога, відібрані тести, які зараз досліджуються епідеміологами.

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09:20 - 16 березня
Українські консульські служби призупинили видачу віз

З 14 березня українські консульські служби призупинили видачу віз у зв’язку із оголошенням в Україні карантину.

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09:19 - 16 березня
Скільки українців заразилися коронавірусом за кордоном

Міністерство закордонних справ поінформувало, що вже шість українців заразилися коронавірусом за межами країни.

Інфіковані знаходяться в Італії, Німеччині, Молдові та ОАЕ.

– Зазначається, що за станом на 23.00 15 березня, за кордоном перебувають шестеро українців, заражених коронавірусом. З них двоє лікуються в Італії, двоє – в Німеччині, по одному в Молдові та ОАЕ, – заявили в МЗС.

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