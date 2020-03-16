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Факти / Україна / Політика

Верховна Рада збирається на позачергове засідання 17 березня

Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться 17 березня о 8.00.

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Читайте: Карантин в Україні: усе, що потрібно знати

Надалі, до 3 квітня, депутати працюватимуть в комітетах.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що Верховна Рада України йде на карантин.

Джерело: Верховна Рада

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