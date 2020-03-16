Столичные власти решили из 17 марта усилили карантин в Киеве и закрыли торгово-развлекательные центры, магазины и заведения общественного питания.

Рестораны и кафе смогут принимать только онлайн заказ на доставку еды. Исключением стали продуктовые и хозяйственные магазины, автозаправочные станции и аптеки.

Торговые сети

В сети Сильпо, говорят что супермаркеты в торговых центрах продолжат свою работу. В магазинах, где есть кафе или рестораны, закроют посадочные места и организуют заказ на вынос.

— Это также касается ресторана Positano. Мы активно работаем, чтобы всем всего хватало и не было пустых полок. У нас достаточное количество товаров на складах, поэтому мы оперативно подвозим их в магазины, — говорит в комментарии Факты ICTV Нина Мищенко, руководитель департамента корпоративных коммуникаций и PR.

В сети увеличили частоту обработки дезинфицирующим средством касс, тележек, витрин, дверных ручек. Установили дезинфекторы на входе. Также начали упаковывать товары, которые ранее продавались открытыми — хлеб и кондитерские изделия, в некоторых магазинах — крупы.

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В сети АТБ не видят проблем в работе своих супермаркетов.

— Мы продолжаем работать в усиленном режиме. Работники у нас проходят осмотр перед работой. У нас в магазинах постоянно работают все кассы, поэтому очередей почти нет. Продукции хватает — все закупили заранее, — говорит в комментарии Факты ICTV руководитель пресс-службы сети Сергей Демченко.

Проблем в работе не предусматривают в сети Novus. В магазинах начали усиленно вентилировать помещения. Хлеб, выпечка, рыбная и мясная продукция закрыта от прямого доступа, пишут на сайте сети.

Дезинфицирующими средствами очищают прилавки и кассы, наряду с тележками расположены разовые перчатки для дополнительной защиты.

В сети Метро Кэш энд Керри в Украине сохраняют привычный график работы всех наших торговых центров.

В компании советуют воспользоваться их доставкой еды на дом.

Отчитываются о нормальной работе сети Billa, Varus и Фуршет. Говорят обеспечены товарами всех категорий в полном объеме и работают в стандартном рабочем режиме.

Службы доставки

Перегружено работают в службе доставке продуктов на дом Zakaz.Ua. Здесь можно заказать доставку из Ашана начиная с вечера 21 марта. Доставка из магазинов Metro в субботу включительно, возможны задержки, также есть отсутствие некоторых продуктов.

Интернет-супермаркет Такфур с доставкой продуктов питания на дом в Киеве и области продолжает работать по схеме »на завтра», также доступна оперативная доставка за три часа.

Аналогично с доставкой »на завтра» пока работает интернет-супермаркет Produktoff.

Напомним, продавцы в продуктовых магазинах на время карантина должны носить маски или находиться по специальным экраном. В случае несоблюдения этого требования, нарушителей ждет штраф.

фото: Dreamstime