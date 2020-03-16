Власти Киева могут освободить от местных налогов и сборов столичных предпринимателей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении.

— Мы уже готовим проект решения Киевсовета о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий от уплаты местных налогов и сборов. Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и аренду имущества, — говорит Кличко.

Он также подчеркнул, что город обращается в Верховную Раду касательно необходимости принятия парламентом решения об освобождении работодателей от единого социального взноса.

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Также столичная власть обращается к правительству и налоговой службе с просьбой рассмотреть инициативу введения налоговых каникул для бизнеса на 2 месяца.

Ранее в КГГА сообщили о введении в Киеве с 17 марта дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса. Закрывают ТЦ и развлекательные комплексы.

Источник: Виталий Кличко