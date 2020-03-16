Столична влада вирішила із 17 березня посилили карантин у Києві і закрили торговельні-розважальні центри, магазини та заклади громадського харчування.

Ресторани та кафе зможуть приймати лише онлайн-замовлення на доставку їжі. Винятком стали продуктові та господарські магазини, автозаправні станції та аптеки.

Торговельні мережі

У мережі Сільпо, кажуть що супермаркети у торговельних центрах продовжать роботу. У магазинах, де є кафе чи ресторани, закриють посадкові місця та організують замовлення на винос.

– Це також стосується ресторану Positano. Ми активно працюємо, щоб всім всього вистачало і не було порожніх полиць. В нас достатня кількість товарів на складах, тому ми оперативно підвозимо їх до магазинів, – говорить у коментарі Факти ICTV Ніна Міщенко, керівник департаменту корпоративних комунікацій і PR .

У мережі збільшили частоту обробки дезінфікуючим засобом кас, візків, вітрин, дверних ручок. Встановили дезінфектори на вході. Також почали запаковувати товари, які раніше продавалися відкритими – хліб та кондитерські вироби, у деяких магазинах — крупи.

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У мережі АТБ не бачать проблем у роботі супермаркетів.

– Ми продовжуємо працювати у стандартному режимі. Працівники у нас проходять огляд перед роботою. У нас в магазинах постійно працюють всі каси, тому черг майже немає. Продукції вистачатиме – все закупили наперед, – каже керівник прес-служби мережі Сергій Демченко у коментарі Факти ICTV.

Проблем у роботі не передбачають у мережі Novus. У магазинах почали посилено вентилювати приміщення. Хліб, випічка, рибна та м’ясна продукція закрита від прямого доступу.

Дезінфікуючими засобами очищають прилавки та каси, поряд з візками розміщені разові рукавички для додаткового захисту.

У мережі Метро Кеш енд Керрі в Україні зберігають звичний графік роботи всіх наших торговельних центрів.

У компанії радять скористатись їхньою доставкою їжі додому.

Звітують про нормальну роботу мережі Billa, Varus та Фуршет. Кажуть забезпечені товарами всіх категорій в повному обсязі і працюють у стандартному робочому режимі.

Служби доставки

Перевантажено працюють у службі доставці додому Zakaz.Ua. Тут можна замовити доставку з Ашану з вечора 21 березня. Доставка з магазинів Metro працює до суботи включно. Можливі затримки, відсутність деяких продуктів.

Інтернет-супермаркет Такфур з доставкою продуктів харчування на дім в Києві і області продовжує працювати з за схемою “на завтра”, також доступна оперативна доставка за три години.

Аналогічно з доставкою ”на завтра” поки працює інтернет-супермаркет Produktoff.

Нагадаємо, продавці у продуктових магазинах на час карантину повинні носити маски або перебувати за спеціальним екраном. У разі недотримання цієї вимоги, на порушників чекає штраф.

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