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Факты / Украина

Закрытие границы для иностранцев: в Украину не пустили более 50 граждан

Более 50 иностранцев не пропустили на въезд в Украину в понедельник в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины.

— С 00.00 до 8.00 16 марта более полусотни иностранцев не пропущено на въезд в Украину, — сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

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В течение последних суток пограничники оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тыс. человек, в т. ч. на въезд проследовало 85 тыс. человек, на выезд из Украины — 58 тыс. граждан.

— На КПВВ в районе проведения ООС в обоих направлениях пропущено около 55 тыс. человек, на административной границе с Автономной Республикой Крым — 4,7 тыс. граждан.

Кроме того, в воскресенье пограничники провели температурный скрининг почти 120 тыс. человек.

Напомним, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев на две недели. В то же время гражданам Украины рекомендуют ограничить поездки за границу, если есть такая возможность.

Источник: Госпогранслужба

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