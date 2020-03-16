Закриття кордону для іноземців: в Україну не пустили понад 50 громадян

Більше 50 іноземців не пропустили на в’їзд в Україну в понеділок відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України.

– З 00.00 до 8.00 16 березня понад півсотні іноземців не пропущено на в’їзд в Україну, – повідомили на сайті Держприкордонслужби України.

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Протягом останньої доби прикордонники оформили в пунктах пропуску на державному кордоні понад 140 тис. осіб, зокрема на в’їзд прослідувало 85 тис. осіб, на виїзд з України – 58 тис. громадян.

– У КПВВ в районі проведення ООС в обох напрямках пропущено близько 55 тис. осіб, на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим – 4,7 тис. осіб.

Крім того, у неділю прикордонники провели температурний скринінг майже 120 тис. осіб.

Нагадаємо, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців на два тижні. Водночас громадянам України рекомендують обмежити поїздки за кордон, якщо є така можливість.