Запорожье, как и ряд других украинских городов, идет на карантин. Город временно останавливает работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек:
- всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
- кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
- кафе, ресторанов, предприятий общественного питания;
- детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
- фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
- торгово-развлекательных центров;
- всех рынков.
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По словам мэра города Владимира Буряка, коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме.
Местных жителей попросили ограничить передвижение по городу, по возможности работать и оставаться в свободное время дома.
В бюджете города дополнительно предусмотрено 100 млн грн на борьбу с распространением коронавируса и оказания медицинской помощи больным.
Напомним, ранее о карантине в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко. В столице закрывают все учреждения, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.