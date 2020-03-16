Запорожье, как и ряд других украинских городов, идет на карантин. Город временно останавливает работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек:

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

кафе, ресторанов, предприятий общественного питания;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

торгово-развлекательных центров;

всех рынков.

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По словам мэра города Владимира Буряка, коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Местных жителей попросили ограничить передвижение по городу, по возможности работать и оставаться в свободное время дома.

В бюджете города дополнительно предусмотрено 100 млн грн на борьбу с распространением коронавируса и оказания медицинской помощи больным.

Напомним, ранее о карантине в Киеве сообщил мэр Виталий Кличко. В столице закрывают все учреждения, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.