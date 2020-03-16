Запоріжжя, як і низка інших українських міст, йде на карантин. Місто тимчасово зупиняє роботи об’єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб:

усіх магазинів, окрім продуктових та аптек;

кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

кафе, ресторанів, закладів громадського харчування;

дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;

фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

торговельно-розважальних центрів;

усіх ринків.

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За словами мера міста Володимира Буряка, комунальний громадський транспорт працюватиме у штатному режимі.

Місцевих жителів попросили обмежити пересування містом, за можливістю працювати та залишатися в вільний час вдома.

У бюджеті міста додатково передбачено 100 млн грн на боротьбу з поширенням коронавірусу та надання медичної допомоги хворим.

Нагадаємо, раніше про карантин у Києві повідомив мер Віталій Кличко. У столиці закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів та АЗС.