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Факти / Україна

Запоріжжя йде на карантин: працюватимуть лише аптеки і продуктові магазини

Запоріжжя, як і низка інших українських міст, йде на карантин. Місто тимчасово зупиняє роботи об’єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб:

  • усіх магазинів, окрім продуктових та аптек;
  • кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
  • кафе, ресторанів, закладів громадського харчування;
  • дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;
  • фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;
  • торговельно-розважальних центрів;
  • усіх ринків.

Читайте: Услід за Львовом Одеса закрила на карантин усі заклади в місті

За словами мера міста Володимира Буряка, комунальний громадський транспорт працюватиме у штатному режимі.

Місцевих жителів попросили обмежити пересування містом, за можливістю працювати та залишатися в вільний час вдома.

У бюджеті міста додатково передбачено 100 млн грн на боротьбу з поширенням коронавірусу та надання медичної допомоги хворим.

Нагадаємо, раніше про карантин у Києві повідомив мер Віталій Кличко. У столиці закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів та АЗС.

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