Запоріжжя, як і низка інших українських міст, йде на карантин. Місто тимчасово зупиняє роботи об’єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб:
- усіх магазинів, окрім продуктових та аптек;
- кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
- кафе, ресторанів, закладів громадського харчування;
- дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;
- фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;
- торговельно-розважальних центрів;
- усіх ринків.
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За словами мера міста Володимира Буряка, комунальний громадський транспорт працюватиме у штатному режимі.
Місцевих жителів попросили обмежити пересування містом, за можливістю працювати та залишатися в вільний час вдома.
У бюджеті міста додатково передбачено 100 млн грн на боротьбу з поширенням коронавірусу та надання медичної допомоги хворим.
Нагадаємо, раніше про карантин у Києві повідомив мер Віталій Кличко. У столиці закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів та АЗС.