Мережа супермаркетів АТБ забезпечить 1 млн громадян продуктовими наборами.

Ініціатива підготовлена Міністерством соціальної політики. Проект здійснюватиметься спільно з обласними та Київською державними адміністраціями.

Хто отримає продуктовий набір від АТБ:

Самотні люди старше 80 років;

Літнім громадяни, які потребують догляду;

Особи з інвалідністю.

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Попередньо, такі набори отримає понад 1 млн громадян.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна підкреслила важливість об’єднання зусиль влади та бізнесу в підтримці вразливих категорій населення в умовах карантину.

Вона закликала бізнес приєднуватися до допомоги людям, які в нинішніх обставинах дуже її потребують.

Нагадаємо, Нова пошта і АТБ запускає послугу доставки продуктів харчування. Проект тестується поки тільки у Дніпропетровській області.