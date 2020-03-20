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Факти / Україна

АТБ роздасть 1 млн продуктових наборів – хто отримає

Мережа супермаркетів АТБ забезпечить 1 млн громадян продуктовими наборами.

Ініціатива підготовлена Міністерством соціальної політики. Проект здійснюватиметься спільно з обласними та Київською державними адміністраціями.

Хто отримає продуктовий набір від АТБ:

  • Самотні люди старше 80 років;
  • Літнім громадяни, які потребують догляду;
  • Особи з інвалідністю.

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Попередньо, такі набори отримає понад 1 млн громадян.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна підкреслила важливість об’єднання зусиль влади та бізнесу в підтримці вразливих категорій населення в умовах карантину.

Вона закликала бізнес приєднуватися до допомоги людям, які в нинішніх обставинах дуже її потребують.

Нагадаємо, Нова пошта і АТБ запускає послугу доставки продуктів харчування. Проект тестується поки тільки у Дніпропетровській області.

Фото: Dreamstime

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