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Факты / Украина

125 лет! Google посвятил дудл Леониду Утесову

Google создал праздничный логотип в честь 125-летия со дня рождения эстрадного певца, актера и народного артиста СССР Леонида Утесова.

На дудле Утесов дирижирует своим джазовым оркестром и наслаждается музыкой. Заметно, что автор логотипа вдохновлялся концертными плакатами тех времен.

Леонид Утесов стал героем дудла от Google

Леонид Утесов (настоящее имя — Лазарь Вайсбейн) родился в Одессе в 1895 году. Музыкой интересоваться он начал с детства, в результате чего родители отдали его в училище Файга, однако его откуда исключили.

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В 1928 году Утесов создал собственный джазовый оркестр и гастролировал с ним по стране. Всенародную популярной и любовь ему принесла главная роль в фильме Веселые ребята.

Ранее Факты ICTV по случаю 149 годовщины со дня ее рождения публиковали краткую биографию и известные стихи Леси Украинки. 

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