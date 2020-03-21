Леонид Утесов стал героем дудла от Google

Google создал праздничный логотип в честь 125-летия со дня рождения эстрадного певца, актера и народного артиста СССР Леонида Утесова.

На дудле Утесов дирижирует своим джазовым оркестром и наслаждается музыкой. Заметно, что автор логотипа вдохновлялся концертными плакатами тех времен.

Леонид Утесов (настоящее имя — Лазарь Вайсбейн) родился в Одессе в 1895 году. Музыкой интересоваться он начал с детства, в результате чего родители отдали его в училище Файга, однако его откуда исключили.

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В 1928 году Утесов создал собственный джазовый оркестр и гастролировал с ним по стране. Всенародную популярной и любовь ему принесла главная роль в фильме Веселые ребята.

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