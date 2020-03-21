Леонід Утьосов став героєм дудла від Google

Google створив святковий логотип на честь 125-річчя від дня народження естрадного співака, актора і народного артиста СРСР Леоніда Утьосова.

На дудлі Утьосов диригує своїм джазовим оркестром і насолоджується музикою. Помітно, що автор логотипу надихався концертними плакатами тих часів.

Леонід Утьосов (справжнє ім’я – Лазар Вайсбейн) народився в Одесі в 1895 році. Музикою цікавитися він почав з дитинства, в результаті чого батьки віддали його в училище Файга, проте його звідки виключили.

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У 1928 році Утьосов створив власний джазовий оркестр і гастролював з ним країню. Всенародну популярністьі любов йому принесла головна роль у фільмі Веселі хлопці (Веселые ребята).

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