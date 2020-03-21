PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

125 років! Google присвятив дудл Леоніду Утьосову

Google створив святковий логотип на честь 125-річчя від дня народження естрадного співака, актора і народного артиста СРСР Леоніда Утьосова.

На дудлі Утьосов диригує своїм джазовим оркестром і насолоджується музикою. Помітно, що автор логотипу надихався концертними плакатами тих часів.

Леонід Утьосов став героєм дудла від Google

Леонід Утьосов (справжнє ім’я – Лазар Вайсбейн) народився в Одесі в 1895 році. Музикою цікавитися він почав з дитинства, в результаті чого батьки віддали його в училище Файга, проте його звідки виключили.

Читайте: Важливість миття рук: Google присвятив дудл Ігнацу Земмельвейсу

У 1928 році Утьосов створив власний джазовий оркестр і гастролював з ним країню. Всенародну популярністьі любов йому принесла головна роль у фільмі Веселі хлопці (Веселые ребята).

Раніше Факти ICTV з нагоди 149 річниці з дня народження публікували  коротку біографію і найвідоміші вірші Лесі Українки. 

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка