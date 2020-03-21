З 12 березня на всій території України запровадили карантин.

У Києві з 23.00 17 березня припинив роботу метрополітен. Також тимчасово закрили ТРЦ, заклади харчування та громадські місця.

Як проходить карантин у Києві, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Ажіотаж у магазинах починає зростати. Так, наприклад у київському Метро на Позняках люди масово скуповують гречку, сіль, м’ясо, туалетний папір і засоби для особистої гігієни (прокладки, мило).

І, звісно ж, це все підкріплюється величезними чергами.

Аналогічна ситуація і у одному з супермаркетів на Святошино.

Люди згрібають гречку та овочі. При чому, роблячи це максимально недбало – перебравши ледь не усі наявні продукти.

Водночас в Оболонському районі все спокійно. Наприклад, у Сільпо всі продукти, які раніше лежали відкритими (печиво, крупи, м’ясо, риба, хліб), розклали у пакети, аби не допускати зайвих контактів.

Працівники ходять у масках, прибиральники ретельно протирають усі поверхні.

Нагадаємо, Факти ICTV уважно стежать за тим, як проходить карантин в Україні та постійно публікують свіжу інформацію.