З 12 березня на всій території України запровадили карантин.
У Києві з 23.00 17 березня припинив роботу метрополітен. Також тимчасово закрили ТРЦ, заклади харчування та громадські місця.
Як проходить карантин у Києві, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Ажіотаж у магазинах починає зростати. Так, наприклад у київському Метро на Позняках люди масово скуповують гречку, сіль, м’ясо, туалетний папір і засоби для особистої гігієни (прокладки, мило).
І, звісно ж, це все підкріплюється величезними чергами.
Аналогічна ситуація і у одному з супермаркетів на Святошино.
Люди згрібають гречку та овочі. При чому, роблячи це максимально недбало – перебравши ледь не усі наявні продукти.Читайте: В АТБ не пускають більш як 10-20 осіб одночасно - список міст Карантин в Україні: коли краще ходити за продуктами і як поводитись в магазині Крамниці та ринки відчинені – як проходить карантин у Києві
Водночас в Оболонському районі все спокійно. Наприклад, у Сільпо всі продукти, які раніше лежали відкритими (печиво, крупи, м’ясо, риба, хліб), розклали у пакети, аби не допускати зайвих контактів.
Працівники ходять у масках, прибиральники ретельно протирають усі поверхні.
Нагадаємо, Факти ICTV уважно стежать за тим, як проходить карантин в Україні та постійно публікують свіжу інформацію.