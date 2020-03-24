24 марта, во Львове и области заработал режим чрезвычайной ситуации.

Не следует путать чрезвычайную ситуацию с чрезвычайным положением, который является правовым режимом и означает дополнительные полномочия для органов власти и ряд ограничений конституционных прав людей.

Итак, объявление чрезвычайной ситуации на территории области, в том числе и города Львова, по сути является подтверждением того состояния, в котором существует Львовщина сегодня, и не внесет особых корректив в процесс жизнедеятельности города.

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В связи с введенными ограничениями для передвижения в общественном транспорте, компании Uklon, Uber i Bolt согласились возить медицинских работников в больницы.

В частности такси Uber будут довозить работников в областную инфекционную больницу, Bolt — в больницу скорой медицинской помощи, а Uklon — в детскую больницу на ул. П. Орлика. Уже сейчас работают компании Uklon и Bolt.

Ранее Факты ICTV писали, что областная комиссия ТЭБ и ЧС Львовской ОГА приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации медико-биологического характера регионального уровня.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.