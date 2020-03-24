PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Надзвичайна ситуація у Львові: як медики добираються на роботу

24 березня у Львові та області запрацював режим надзвичайної ситуації.

Не слід плутати надзвичайну ситуацію з надзвичайним станом, який є особливим правовим режимом та означає додаткові повноваження для органів влади і низку обмежень конституційних прав людей.

Отже, оголошення надзвичайної ситуації на території області, в тому числі й міста Львова, по суті є підтвердженням того стану, в якому існує Львівщина на сьогодні, і не внесе якихось особливих коректив в процес життєдіяльності міста.

Читайте: Що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану

У зв’язку із запровадженими обмеженнями пересування у громадському транспорті, компанії Uklon, Uber i Bolt погодились довозити медичних працівників до лікарень.

Зокрема таксі Uber довозитимуть працівників до обласної інфекційної лікарні, Bolt — до лікарні швидкої медичної допомоги, а Uklon — до дитячої лікарні на вул. П. Орлика. Вже зараз працюють компанії Uklon і Bolt.

Раніше Факти ICTV писали, що обласна комісія ТЕБ та НС Львівської ОДА ухвалила рішення про оголошення надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня.

Нині режим надзвичайної ситуації встановлено вже у 11 областях.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка