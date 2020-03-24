24 березня у Львові та області запрацював режим надзвичайної ситуації.

Не слід плутати надзвичайну ситуацію з надзвичайним станом, який є особливим правовим режимом та означає додаткові повноваження для органів влади і низку обмежень конституційних прав людей.

Отже, оголошення надзвичайної ситуації на території області, в тому числі й міста Львова, по суті є підтвердженням того стану, в якому існує Львівщина на сьогодні, і не внесе якихось особливих коректив в процес життєдіяльності міста.

Читайте: Що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану

У зв’язку із запровадженими обмеженнями пересування у громадському транспорті, компанії Uklon, Uber i Bolt погодились довозити медичних працівників до лікарень.

Зокрема таксі Uber довозитимуть працівників до обласної інфекційної лікарні, Bolt — до лікарні швидкої медичної допомоги, а Uklon — до дитячої лікарні на вул. П. Орлика. Вже зараз працюють компанії Uklon і Bolt.

Раніше Факти ICTV писали, що обласна комісія ТЕБ та НС Львівської ОДА ухвалила рішення про оголошення надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру регіонального рівня.

Нині режим надзвичайної ситуації встановлено вже у 11 областях.