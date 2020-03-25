Бонусна програма Ашан – як це працює

Як відомо, звичка формується у побутовому житті всього за 21 день. Ми дуже швидко звикаємо до чогось, особливо до хорошого, приємного та вигідного. Не є винятком і регулярний шопінг.

Більшість українців як економні та прагматичні господарі мають свої правила закупівель. По-перше, це оптимальні ціни на щоденно необхідні товари та продукти. По-друге — зручність. Ідеально, якщо в одному гіпермаркеті можна поповнити запаси усього, що знадобиться родині найближчим часом.

Цим критеріям цілком відповідає мережа гіпермаркетів Ашан https://auchan.ua/. Крім того, тут завжди піклуються не лише про комфорт, але й про вигоду відданих покупців. Приміром, нещодавно запроваджено бонусну програму, яка зробить ваші купівлі ще більш приємними та вигідними.

Як стати учасником програми та що вона дає

Перший крок до участі у програмі — отримання картки. Це можливо у будь-якому гіпермаркеті мережі Ашан (а також Мій Ашан). Другий крок — реєстрація картки, адже лише після цього розпочнеться нарахування бонусів за купівлі.

Способи реєстрування бонусної картки:

На сайті, створивши персональний кабінет. Для цього знадобиться кілька хвилин – заповнити електронну анкету, ввести номер картки, підтвердити власні дані. За допомогою мобільного додатку Ашан, який необхідно встановити на мобільний пристрій. У додатку також треба створити кабінет і зареєструвати отриману картку. Тим, хто на “ви” з інтернетом та смартфоном, зручно скористатися послугами кол-центру, де також можна зареєструвати бонусну картку. Телефонуйте за номером 0 800 300 551. Ще один варіант — реєстрація у пункті обслуговування клієнтів в улюбленому Ашані. Для прихильників класики є паперові анкети для реєстрації. Анкету необхідно заповнити та залишити у спеціальній скриньці.

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Отже, етапи отримання картки та її реєстрації успішно пройдено. Далі відбувається найприємніше — отримання бонусів.

Від моменту реєстрації ви починаєте отримувати бонуси за кожну купівлю в магазинах Ашан та Мій Ашан.

Варто знати, що нарахування відбувається наступного дня після купівлі. Одна гривня дорівнює одному бонусу. Також є додаткові бонуси, які нараховуються за придбання товарів власних брендів мережі.

Більше купуєш — більше отримуєш

Що більше покупок та бонусів, то вищим буде ваш статус у програмі. Є три категорії — Стандарт, Бонус плюс та Бонус ультра. Підвищити статус до найвищого можливо протягом року після отримання та реєстрації картки бонусної програми. Максимальний бонус — 2 % від вартості придбаних товарів.

До слова, Нова пошта спільно з інтернет-магазином Rozetka і великою мережею супермаркетів АТБ запускає послугу доставки продуктів харчування.