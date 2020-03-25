PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Бонусна програма Ашан – як це працює

Як відомо, звичка формується у побутовому житті всього за 21 день. Ми дуже швидко звикаємо до чогось, особливо до хорошого, приємного та вигідного. Не є винятком і регулярний шопінг.

Більшість українців як економні та прагматичні господарі мають свої правила закупівель. По-перше, це оптимальні ціни на щоденно необхідні товари та продукти. По-друге — зручність. Ідеально, якщо в одному гіпермаркеті можна поповнити запаси усього, що знадобиться родині найближчим часом.

Цим критеріям цілком відповідає мережа гіпермаркетів Ашан https://auchan.ua/. Крім того, тут завжди піклуються не лише про комфорт, але й про вигоду відданих покупців. Приміром, нещодавно запроваджено бонусну програму, яка зробить ваші купівлі ще більш приємними та вигідними.

бонусна програма Ашан

Як стати учасником програми та що вона дає

Перший крок до участі у програмі — отримання картки. Це можливо у будь-якому гіпермаркеті мережі Ашан (а також Мій Ашан). Другий крок — реєстрація картки, адже лише після цього розпочнеться нарахування бонусів за купівлі.

Способи реєстрування бонусної картки:

  1. На сайті, створивши персональний кабінет. Для цього знадобиться кілька хвилин – заповнити електронну анкету, ввести номер картки, підтвердити власні дані.
  2. За допомогою мобільного додатку Ашан, який необхідно встановити на мобільний пристрій. У додатку також треба створити кабінет і зареєструвати отриману картку.
  3. Тим, хто на “ви” з інтернетом та смартфоном, зручно скористатися послугами кол-центру, де також можна зареєструвати бонусну картку. Телефонуйте за номером 0 800 300 551.
  4. Ще один варіант — реєстрація у пункті обслуговування клієнтів в улюбленому Ашані.
  5. Для прихильників класики є паперові анкети для реєстрації. Анкету необхідно заповнити та залишити у спеціальній скриньці.

Читайте: Не ображайте споживача. Права покупця, або як повернути неякісне

Отже, етапи отримання картки та її реєстрації успішно пройдено. Далі відбувається найприємніше — отримання бонусів.
Від моменту реєстрації ви починаєте отримувати бонуси за кожну купівлю в магазинах Ашан та Мій Ашан.

Варто знати, що нарахування відбувається наступного дня після купівлі. Одна гривня дорівнює одному бонусу. Також є додаткові бонуси, які нараховуються за придбання товарів власних брендів мережі.

Більше купуєш — більше отримуєш

Що більше покупок та бонусів, то вищим буде ваш статус у програмі. Є три категорії — Стандарт, Бонус плюс та Бонус ультра. Підвищити статус до найвищого можливо протягом року після отримання та реєстрації картки бонусної програми. Максимальний бонус — 2 % від вартості придбаних товарів.

До слова, Нова пошта спільно з інтернет-магазином Rozetka і великою мережею супермаркетів АТБ запускає послугу доставки продуктів харчування.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка