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Факты / Украина

Карантин в Киеве: в школах и детсадах отключили отопление

Киевская городская власть решила выключить отопление в школах, детских садах и других учебных заведениях столицы в связи с введенным ранее карантином.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Учебный процесс приостановлен, поэтому рационально не отапливать пустые помещения и сэкономить эти средства для того, чтобы направить их на мероприятия в борьбе против коронавируса, — сказал он.

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Кличко также направил обращение в Кабинет министров с призывом обеспечить контроль над ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

К слову, ранее Кличко заявил, что власть сейчас не может назвать сроки восстановления обучения в школах и других учебных заведениях, которые были закрыты на карантин.

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