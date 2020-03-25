Карантин у Києві: у школах і дитсадках вимкнули опалення

Київська міська влада вирішила вимкнути опалення у школах, дитячих садках та інших навчальних закладах столиці через введений раніше карантин.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Навчальний процес призупинено, тому раціонально не опалювати пусті приміщення і зекономити ці кошти для того, щоб спрямувати їх на заходи в боротьби проти коронавірусу, – сказав він.

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Кличко також спрямував звернення до Кабінету міністрів із закликом забезпечити контроль над цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

До слова, раніше Кличко заявив, що влада нині не може назвати терміни відновлення навчання у школах та інших навчальних закладах, які було закрито на карантин.