Сервис Uber Eats будет бесплатно доставлять еду до 31 марта.

— Uber Eats объявляет о ряде инициатив в Украине, направленных на поддержку ресторанов и курьеров, которые сталкиваются с беспрецедентными проблемами в условиях эпидемии Covid-19, — говорится в сообщении.

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До 31 марта будет действовать:

— бесплатная доставка для всех пользователей;

— Uber Eats откажется от регистрационных сборов и поможет новым ресторанам запустить службу доставки всего за 72 часа;

— клиенты могут также заказать еду с собой через Uber Eats, а рестораны не будут платить сервисный сбор;

Также можно заказать бесконтактную доставку и появилась опция чаевые, которые можно оставить в безналичной форме после каждого заказа.

Напомним, Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина. Эта договоренность включает 10 тыс. поездок, которые медицинские работники могут использовать, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест.