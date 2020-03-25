Сервіс Uber Eats безкоштовно доставлятиме їжу до 31 березня.

– Uber Eats оголошує про низку ініціатив в Україні, спрямованих на підтримку ресторанів і кур’єрів, які стикаються з безпрецедентними проблемами в умовах епідемії Covid-19, – йдеться в повідомленні.

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До 31 березня діятиме:

– безкоштовна доставка для всіх користувачів;

– Uber Eats відмовиться від реєстраційних зборів і допоможе новим ресторанам запустити службу доставки всього за 72 години;

– клієнти можуть також замовити їжу з собою через Uber Eats, а ресторани не платитимуть сервісний збір;

Також можна замовити безконтактну доставку і з’явилася опція чайові, які можна залишити в безготівковій формі після кожного замовлення.

Нагадаємо, МОЗ і Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину. Ця домовленість включає 10 тис. поїздок, які медичні працівники можуть використовувати, щоб дістатися до своїх лікарень і робочих місць.