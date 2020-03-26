У мережі гіпермаркетів Епіцентр можна купити медичні маски та антисептики проти Covid-19.
Як повідомили у столичній філії компанії, упаковка з 50 масок обійдеться покупцеві у 945 грн, а одна маска коштуватиме 19,5 грн.
Водночас у магазині за адресою Кільцева дорога, 1-Б покупці зафіксували іншу ціну.
Читайте: АТБ підвищує ціни на продукти – що і на скільки здорожчає
-
Купити медичні маски і антисептик можна в Епіцентрі – ціни / 3 фотографии
Також на прилавках стоять антисептики: баночка 75 мл коштує 60 грн, а ось велика п’ятилітрова пляшка обійдеться аж у 838 грн.
– Такі ціни встановлено в усіх господарських магазинах Епіцентр, які продовжують працювати під час карантину. Графік роботи ми розмістили на своєму сайті, де також можна замовити доставку необхідних товарів додому, – додали у представництві компанії.
Біля входу в магазини покупцям проводять температурний скринінг та впускають всередину тільки людей у медичних масках. Всередині знаходяться засоби для дезінфекції рук.
З 12 березня у зв’язку з коронавірусом в Україні було оголошено карантин. Багато магазинів відмовляються впускати всередину покупців без медичних масок.
Нагадаємо, Володимир Зеленський пообіцяв, що незабаром до українських аптек надійде 1 млн масок, а до лікарень – 10 млн тестів на Covid-19.Теги: Карантин, Київ, Коронавірус Covid-19, Новини КиєваЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
-