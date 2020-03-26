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Факти / Україна / Суспільство

Купити медичні маски і антисептик можна в Епіцентрі – ціни

У мережі гіпермаркетів Епіцентр можна купити медичні маски та антисептики проти Covid-19.

Як повідомили у столичній філії компанії, упаковка з 50 масок обійдеться покупцеві у 945 грн, а одна маска коштуватиме 19,5 грн.

Водночас у магазині за адресою Кільцева дорога, 1-Б покупці зафіксували іншу ціну.

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  • Купити медичні маски і антисептик можна в Епіцентрі - ціни
  • Купити медичні маски і антисептик можна в Епіцентрі - ціни
  • Купити медичні маски і антисептик можна в Епіцентрі - ціни
  • Купити медичні маски і антисептик можна в Епіцентрі - ціни
  • Купити медичні маски і антисептик можна в Епіцентрі - ціни
  • Купити медичні маски і антисептик можна в Епіцентрі - ціни
Купити медичні маски і антисептик можна в Епіцентрі – ціни / 3 фотографии

Також на прилавках стоять антисептики: баночка 75 мл коштує 60 грн, а ось велика п’ятилітрова пляшка обійдеться аж у 838 грн.

– Такі ціни встановлено в усіх господарських магазинах Епіцентр, які продовжують працювати під час карантину. Графік роботи ми розмістили на своєму сайті, де також можна замовити доставку необхідних товарів додому, – додали у представництві компанії.

Купити медичні маски і антисептик можна в Епіцентрі - ціни

Біля входу в магазини покупцям проводять температурний скринінг та впускають всередину тільки людей у медичних масках. Всередині знаходяться засоби для дезінфекції рук.

З 12 березня у зв’язку з коронавірусом в Україні було оголошено карантин. Багато магазинів відмовляються впускати всередину покупців без медичних масок.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пообіцяв, що незабаром до українських аптек надійде 1 млн масок, а до лікарень – 10 млн тестів на Covid-19.

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