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Факты / Украина / Политика

Рада готовит второй пакет законов по карантину — Третьякова

В Верховной Раде дорабатывают законопроект так называемой второй волны относительно карантина, сообщила в соцсети народный депутат от Слуги народа, председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

— Мое мнение – это сохранение доходов населения. Вчера отстояла свою норму по неналогообложению налогом на доходы физических лиц (18%) первые 4 тыс. грн дохода в случаях, если месячная зарплата до 7 тыс. грн, — написала нардеп.

Третьякова уточнила, что она предлагала границу в 15 тыс. грн, но начнут с 7 тыс.

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Напомним, 17 марта депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом. Также есть возможность взять отпуск во время карантина. Предусмотрены дополнительные выплаты медперсоналу, который задействован в ликвидации эпидемии.

По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев Covid-19, пять из них — летальные. Один человек вылечился. Карантин в стране продлили до 24 апреля.

Фото: Dreamstime

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