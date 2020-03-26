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Факти / Україна / Політика

Рада готує другий пакет законів щодо карантину – Третьякова

У Верховній Раді доопрацьовують законопроект так званої другої хвилі щодо карантину, повідомила у соцмережі народний депутат від Слуги народу, голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

– Моя думка – це збереження доходів населення. Вчора відстояла свою норму щодо неоподаткування податком на доходи фізосіб (18%) перші 4 тис. грн доходу у випадках, якщо місячна зарплата до 7 тис. грн, – написала нардеп.

Третьякова уточнила, що вона пропонувала межу в 15 тис. грн, але почнуть з 7 тис.

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Нагадаємо, 17 березня депутати Верховної Ради проголосували за закон щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом. Також є можливість взяти відпустку під час карантину. Передбачені додаткові виплати медперсоналу, який задіяний у ліквідації епідемії.

Станом на 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 145 випадків Covid-19, п’ять з них – летальні. Одна людина вилікувалася. Карантин у країні продовжили до 24 квітня.

Фото: Dreamstime

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