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Факти / Україна

Ветклініки та зооаптеки працюватимуть під час карантину – Кабмін

Кабінет міністрів зняв раніше запроваджену заборону на ветеринарну лікувально-профілактичну допомогу тваринам для попередження виникнення у них небезпечної інфекції.

Також скасовано введену на час карантину заборону на оптову та роздрібну торгівлю ветеринарними препаратами і кормами.

Окрім того, знято обмеження на торгівлю пестицидами і агрохімікатами, насінням та посадковим матеріалом.

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Новий дозвіл сприятиме своєчасному проведенню весняно-польових робіт в Україні, пояснили у Держпродспоживслужбі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів увів тимчасову заборону на ввезення тварин із Китаю до України.

Джерело: Держпродспоживслужба

Фото: Dreamstime

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