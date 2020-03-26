Ветклініки та зооаптеки працюватимуть під час карантину – Кабмін

Кабінет міністрів зняв раніше запроваджену заборону на ветеринарну лікувально-профілактичну допомогу тваринам для попередження виникнення у них небезпечної інфекції.

Також скасовано введену на час карантину заборону на оптову та роздрібну торгівлю ветеринарними препаратами і кормами.

Окрім того, знято обмеження на торгівлю пестицидами і агрохімікатами, насінням та посадковим матеріалом.

Читайте: В Італії почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах

Новий дозвіл сприятиме своєчасному проведенню весняно-польових робіт в Україні, пояснили у Держпродспоживслужбі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів увів тимчасову заборону на ввезення тварин із Китаю до України.

Джерело: Держпродспоживслужба