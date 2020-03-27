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Факты / Украина

Внеочередное заседание Рады состоится 30 марта – Зеленский

30 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции Слуга народа.

— Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось в понедельник, потому что приоритетные вещи — это подготовка еще некоторых законопроектов по противодействию коронавирусной болезни, из-за этого изменения в бюджете, — сказал он.

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По его словам, законопроектов на заседании будет несколько и это не последний пакет стабилизационных мер по противодействию эпидемии коронавируса.

Напомним, 26 марта Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций Слуга народа, Батькивщина, Оппозиционная платформа — За жизнь, Голос и Европейская Солидарность, а также депутатских групп За будущее и Доверие. Президент обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины.

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