Позачергове засідання Ради відбудеться 30 березня – Зеленський

30 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після засідання фракції Слуга народу.

– Ми плануємо, щоб позачергове засідання Верховної Ради відбулося в понеділок, тому що пріоритетні речі – це підготовка ще деяких законопроектів щодо протидії коронавірусній хворобі, через це зміни до бюджету, – сказав він.

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За його словами, законопроектів на засіданні буде кілька і це не останній пакет стабілізаційних заходів з протидії епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, 26 березня Зеленський зустрівся з керівниками парламентських фракцій Слуга народу, Батьківщина, опозиційна платформа — За життя, Голос і Європейська солідарність, а також депутатських груп За майбутнє і Довіра.

Президент обговорив з парламентарями можливий порядок денний і докладніше розповів про ініціативи щодо збереження економіки та підтримки України.