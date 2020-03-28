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Факты / Украина

Фонд Новинского закупил в Корее 100 тыс. ПЦР тест-систем для Минздрава

Благотворительный фонд Вадима Новинского закупил в Южной Корее 100 тыс. высокоточных тест-систем DialPlexQ™️ 2019-nCoV.

Согласно сообщению, в настоящее время партия реагентов готовится к отправке из Сеула.

Ожидается, что уже в ближайшие дни тест-системы прибудут в Украину, где сразу же будут распределены в специализированные инфекционные лаборатории по всей стране.

Доставка организована по линии МИД Украины по инициативе Офиса президента Украины.

На приобретение тест-систем Фонд направил более $1,5 млн.

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Основным принципом закупленных тест-систем является метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени (Real Time PCR), с помощью которого можно определить специфические гены РНК. Время проведения теста от 105 до 120 минут.

Все тесты имеют Сертификат Европейского соответствия (CE-IVD), подчеркнули в Фонде.

Тест-системи на коронавірус

Как сообщалось, ранее Фонд Вадима Новинского закупил в КНР 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких, 850 комплектов индивидуальной защиты медиков и 10 тыс. экспресс-тестов. Оборудование и тесты передаются в региональные специализированные медучреждения.

Источник: Украинские новости

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