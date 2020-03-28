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Факти / Україна

Фонд Новинського закупив у Кореї 100 тис. ПЛР тест-систем для МОЗ

Благодійний фонд Вадима Новинського закупив у Південній Кореї 100 тис. високоточних тест-систем DialPlexQ™️ 2019-nCoV.

Згідно з повідомленням, партія реагентів готується до відправки із Сеула. Очікується, що вже у найближчі дні тест-системи прибудуть в Україну, де відразу ж будуть розподілені у спеціалізовані інфекційні лабораторії по всій країні.

Доставка організована по лінії МЗС України з ініціативи Офісу президента України.

На придбання тест-систем Фонд направив понад $1,5 млн.

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Основним принципом закуплених тест-систем є метод ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) в реальному часі (Real Time PCR), за допомогою якого можна визначити специфічні гени РНК. Час проведення тесту від 105 до 120 хвилин.

Усі тести мають Сертифікат Європейської відповідності (CE-IVD), підкреслили у Фонді.

Тест-системи на коронавірус

Як повідомлялося, раніше Фонд Вадима Новинського закупив в КНР 10 високоефективних апаратів штучної вентиляції легенів, 850 комплектів індивідуального захисту медиків та 10 тис. експрес-тестів. Обладнання і тести передаються в регіональні спеціалізовані медустанови.

Джерело: Українські новини

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