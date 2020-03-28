37 тыс. украинцев вернулись домой 27 марта — пограничники

В Украину из-за границы в пятницу, 27 марта, вернулись 37,3 тыс. наших соотечественников.

В одном из пунктов пропуска было оформлено более 22 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком. Их перевозкой далее по территории Украины занимались местные власти и ГСЧС.

В аэропорту Борисполь таможенный контроль на въезд прошли 5,5 тыс украинцев, вернувшихся в Украину почти 30 рейсами.

Вверх Новости Видео Любая рубрика Lifestyle LOL Происшествия Мир Спорт Украина Шоу-бизнес Показать больше результатов

X