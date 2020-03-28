В Украину из-за границы в пятницу, 27 марта, вернулись 37,3 тыс. наших соотечественников.
В одном из пунктов пропуска было оформлено более 22 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком. Их перевозкой далее по территории Украины занимались местные власти и ГСЧС.
В аэропорту Борисполь таможенный контроль на въезд прошли 5,5 тыс украинцев, вернувшихся в Украину почти 30 рейсами.
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37 тыс. украинцев вернулись домой 27 марта — пограничники / 4 фотографии
За сутки медики провели температурный скрининг более 39 тыс человек. У двоих наших граждан зафиксировали повышенную температуру тела, но признаков Covid-19 не обнаружили.
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Кроме того, на границах оформлялись информативные согласия о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.
Напомним, в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе образовалась огромная очередь на возвращение домой.
Источник: ГоспогранслужбаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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