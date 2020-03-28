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Факты / Украина

37 тыс. украинцев вернулись домой 27 марта — пограничники

В Украину из-за границы в пятницу, 27 марта, вернулись 37,3 тыс. наших соотечественников.

В одном из пунктов пропуска было оформлено более 22 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком. Их перевозкой далее по территории Украины занимались местные власти и ГСЧС.

В аэропорту Борисполь таможенный контроль на въезд прошли 5,5 тыс украинцев, вернувшихся в Украину почти 30 рейсами.

37 тыс. украинцев вернулись домой 27 марта — пограничники / 4 фотографии

За сутки медики провели температурный скрининг более 39 тыс человек. У двоих наших граждан зафиксировали повышенную температуру тела, но признаков Covid-19 не обнаружили.

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Кроме того, на границах оформлялись информативные согласия о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Напомним, в пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе образовалась огромная очередь на возвращение домой.

Источник: Госпогранслужба

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