37 тис. українців повернулися додому 27 березня – прикордонники

До України з-за кордону в п’ятницю, 27 березня, повернулися 37,3 тис. наших співвітчизників.

В одному з пунктів пропуску було оформлено понад 22 тис. українців, які прибули до кордону пішки. Їхнім перевезенням далі територією України займалися місцева влада і ДСНС.

В аеропорту Бориспіль митний контроль на в’їзд пройшли 5,5 тис українців, які повернулися до України майже 30 рейсами.

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