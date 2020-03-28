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Факти / Україна

37 тис. українців повернулися додому 27 березня – прикордонники

До України з-за кордону в п’ятницю, 27 березня, повернулися 37,3 тис. наших співвітчизників.

В одному з пунктів пропуску було оформлено понад 22 тис. українців, які прибули до кордону пішки. Їхнім перевезенням далі територією України займалися місцева влада і ДСНС.

В аеропорту Бориспіль митний контроль на в’їзд пройшли 5,5 тис українців, які повернулися до України майже 30 рейсами.

37 тис. українців повернулися додому 27 березня – прикордонники / 4 фотографии

За добу медики провели температурний скринінг більше 39 тис осіб. У двох наших громадян зафіксували підвищену температуру тіла, але ознак Covid-19 не виявили.

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Крім того, на кордонах оформлялися інформативні згоди про самоізоляцію і надавалися відповідні пам’ятки.

Нагадаємо, в пункті пропуску Краківець на українсько-польському кордоні утворилася величезна черга на повернення додому.

Джерело: Держприкордонслужба

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