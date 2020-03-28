До України з-за кордону в п’ятницю, 27 березня, повернулися 37,3 тис. наших співвітчизників.
В одному з пунктів пропуску було оформлено понад 22 тис. українців, які прибули до кордону пішки. Їхнім перевезенням далі територією України займалися місцева влада і ДСНС.
В аеропорту Бориспіль митний контроль на в’їзд пройшли 5,5 тис українців, які повернулися до України майже 30 рейсами.
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37 тис. українців повернулися додому 27 березня – прикордонники / 4 фотографии
За добу медики провели температурний скринінг більше 39 тис осіб. У двох наших громадян зафіксували підвищену температуру тіла, але ознак Covid-19 не виявили.
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Крім того, на кордонах оформлялися інформативні згоди про самоізоляцію і надавалися відповідні пам’ятки.
Нагадаємо, в пункті пропуску Краківець на українсько-польському кордоні утворилася величезна черга на повернення додому.
Джерело: ДержприкордонслужбаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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