Пешком и на авто: украинцев продолжают пропускать через «закрытую» границу

Несмотря на заявление президента Украины о том, что государственная граница будет закрыта до конца пятницы, 27 марта, пограничники в субботу продолжают пропускать украинцев.

Попасть на территорию нашей страны можно на авто или в пешем порядке, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Людей, прибывающих к границе без транспортных средств, забирают автобусы. Сегодня очередей на пунктах пропуска нет.

Демченко сообщил, что после введения ограничений на государственной границе те рейсы, которые вылетели в 00.00 28 марта, чтобы вернуть украинцев, будут приняты в дальнейшем для оформления в Украине.

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Также в воскресенье утром ожидается возвращение поезда с гражданами Украины из России.

Как сообщалось, в Украину из-за границы в пятницу, 27 марта, вернулись 37,3 тыс. наших соотечественников. В пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе образовалась огромная очередь из людей, которые возвращались домой пешком.