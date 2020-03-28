Пішки та на авто: українців продовжують пропускати через “закритий” кордон

Попри заяву президента України про те, що державний кордон буде закрито до кінця п’ятниці, 27 березня, прикордонники у суботу продовжують пропускати українців.

Потрапити на територію нашої країни можна на авто або в пішому порядку, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Людей, які прибувають до кордону без транспортних засобів, забирають автобуси, які організовують місцева влада та ДСНС. Сьогодні черг на пунктах пропуску немає.

Демченко повідомив, що після введення обмежень на державному кордоні ті рейси, які вилетіли до 00.00 28 березня, аби повернути українців, будуть прийняті в подальшому для оформлення в Україну.

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Також у неділю зранку очікується повернення поїзда з громадянами України з Росії.

Як повідомлялося, до України з-за кордону в п’ятницю, 27 березня, повернулися 37,3 тис. наших співвітчизників. У пункті пропуску Краківець на українсько-польському кордоні утворилася величезна черга з людей, які поверталися додому пішки.