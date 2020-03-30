Бунт у Борисполі: людей, які прибули з Катару, на обсервацію відправила Нацгвардія

Українські громадяни, які прибули з Катару в аеропорт Бориспіль о 02.40 в понеділок, 30 березня, вирушили на обсервацію.

Частина громадян після прибуття відмовилися підписати угоду на добровільну обсервацію в конкретному місці – готелі Козацький.

Залишити територію аеропорту в обхід ізоляції громадянам не давало кільце Нацгвардії та представники Нацполіції.

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Врешті-решт усі українці, які прибули з Катару, поїхали на обсервацію – хтось до готелю Козацький, хтось в інші готелі, за проживання в яких потрібно було оплатити 338 євро за двомісний номер за два тижні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Джерело: PavlovskyNews