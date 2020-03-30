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Факты / Украина

Бюджет 2020: утроение дефицита профинансируют за счет внутренних и внешних займов

Народные депутаты 30 марта примут участие в двух внеочередных заседаниях Верховной Рады.

На первом – нардепы рассмотрят изменения в закон О государственном бюджете Украины на 2020 год (№3279).

Этим документом предусмотрено увеличение предельного размера дефицита более чем в три раза – с 96,3 млрд грн до 202,1 млрд грн (за счет роста внутренних госзаймов на 76% и внешних – на 97,8%).

Читайте: Коронавирус, Кабмин и бюджет 2020: повестка дня Рады на 30 марта

На втором внеочередном заседании парламент рассмотрит законопроект №3254, которым также предусмотрено внесение изменений в бюджет относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих.

Закон Про державний бюджет України на 2020 рік

Напомним, перед внеочередным заседанием Рады 30 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций.

Источник: Верховная Рада

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