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Факти / Україна

Бюджет 2020: потроєння дефіциту профінансують за рахунок внутрішніх і зовнішніх позик

Народні депутати 30 березня візьмуть участь у двох позачергових засіданнях Верховної Ради.

На першому – нардепи розглянуть зміни до закону Про державний бюджет України на 2020 рік (№3279).

Цим документом передбачено збільшення граничного розміру дефіциту більш ніж втричы – з 96,3 млрд грн до 202,1 млрд грн (за рахунок зростання внутрішніх державних позик на 76% і зовнішніх – на 97,8%).

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На другому позачерговому засіданні парламент розгляне законопроект №3254, яким також передбачено внесення змін до бюджету щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців.

Закон Про державний бюджет України на 2020 рік

Нагадаємо, перед позачерговим засіданням Ради 30 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками парламентських фракцій.

Джерело: Верховна Рада

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