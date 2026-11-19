В декабре валютный рынок будет реагировать на завершение бюджетного года, активизацию государственных расходов и изменение поведения населения в преддверии праздников.

В этом году к сезонным факторам добавляются инфляционное давление, последствия российских атак на украинскую инфраструктуру и потребность бизнеса в дополнительных валютных ресурсах.

Своим прогнозом о том, что будет с курсом доллара в декабре 2026 года, с Фактами ICTV поделился вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

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Что будет с долларом в декабре

Эксперт отметил, что одним из факторов, которые будут формировать курс доллара в декабре 2026 года и ситуацию на валютном рынке в конце года, останется инфляция. По итогам октября годовой показатель ускорился до 11%, а за десять месяцев потребительские цены выросли на 10,3%.

На этом фоне Национальный банк пересмотрел прогноз инфляции на конец 2026 года: вместо ожидавшихся ранее 10% теперь он составляет 12,5%.

Дополнительное давление на цены создает подорожание энергоносителей. В частности, по данным Госстата, за январь-октябрь топливо и смазочные материалы подорожали на 51,5%. Это влияет не только на расходы автомобилистов, но и на себестоимость перевозок, производства и доставки товаров.

Важным остается и состояние украинского экспорта. Из-за повреждения производственной, транспортной и энергетической инфраструктуры предприятия сталкиваются с дополнительными расходами.

В то же время потребность во ввозе топлива, оборудования и других необходимых товаров поддерживает спрос на иностранную валюту.

Однако, по оценке Сергея Мамедова, наличие таких рисков не означает автоматического и пропорционального обесценивания гривны. Определяющее значение будет иметь способность Национального банка поддерживать равновесие между спросом и предложением валюты.

Сможет ли НБУ сдержать рост доллара

В отличие от рынков с полностью свободным курсообразованием, в Украине действует режим управляемой гибкости. Это означает, что курс формируется под влиянием рыночных условий, но Национальный банк может вмешиваться, если возникает чрезмерный дисбаланс.

Для этого регулятор использует валютные интервенции, продавая валюту на рынке и компенсируя ее нехватку. Такой механизм помогает избегать резких колебаний даже в периоды повышенного спроса.

Дополнительную поддержку гривне обеспечивают международные резервы. По состоянию на 1 ноября 2026 года они составляли около $49,1 млрд. За октябрь их объем увеличился на 4,2%.

По обновленному прогнозу НБУ, к концу года международные резервы могут вырасти до $62,8 млрд. Такой сценарий предусматривает поступление запланированного международного финансирования.

Именно внешняя финансовая поддержка позволяет государству покрывать часть валютных потребностей и сохранять возможности для стабилизации рынка. Поэтому перспективы курса доллара зависят не только от внутреннего спроса, но и от своевременности поступления международной помощи.

Подорожает ли доллар из-за бюджетных выплат

Еще один фактор, который стоит учитывать при прогнозе курса доллара на декабрь, — сезонное увеличение гривневой ликвидности.

В конце года государство обычно активнее осуществляет бюджетные расходы. К этому добавляются премии, бонусы и другие выплаты работникам.

Часть полученных средств может направляться на покупку иностранной валюты, что будет создавать дополнительный спрос. Однако этот процесс не обязательно приведет к существенному росту доллара.

— В преддверии рождественских и новогодних праздников население также увеличивает расходы на покупки, подарки и подготовку к торжествам. Для этого часть граждан может продавать ранее накопленную валюту, — рассказал эксперт.

Таким образом, на наличном рынке будут действовать разнонаправленные факторы: одни будут стимулировать покупку доллара, другие — увеличивать его предложение.

Дополнительным аргументом в пользу гривневых сбережений останутся банковские депозиты. По отдельным специальным предложениям ставки по гривневым вкладам могут достигать 17–17,5% годовых.

Особенно интересными для вкладчиков остаются депозиты на три-шесть месяцев, которые позволяют зафиксировать доходность на определенный период.

Прогноз курса доллара на декабрь 2026 года

По прогнозу Сергея Мамедова, в декабре курс доллара на межбанковском рынке преимущественно будет находиться в диапазоне 45–46 грн.

На наличном рынке курс продажи американской валюты может быть выше. При определенных обстоятельствах он ситуативно достигнет 46,5–47 грн.

Это прогнозные ориентиры, а не гарантированные границы курсовых колебаний. Фактическая ситуация будет зависеть от спроса на валюту, объемов ее предложения, международного финансирования и решений регулятора.

— При этом тех, кто ожидает доллар по 50, 60 или даже 100 грн, скорее всего, ждет разочарование. Ведь для такого масштабного курсового скачка в течение одного месяца должны возникнуть чрезвычайные обстоятельства, которые кардинально изменили бы ситуацию с международным финансированием, валютными резервами или возможностями НБУ поддерживать рыночное равновесие, — предупредил эксперт.

Даже при усилении экономических и военных рисков Национальный банк располагает инструментами, позволяющими сдерживать чрезмерную девальвацию. Однако полностью исключать влияние непредсказуемых военных обстоятельств, конечно, нельзя.

Стоит ли покупать доллары перед Новым годом

Сергей Мамедов советует не принимать валютных решений под влиянием эмоций и краткосрочного ажиотажа.

Если человек покупает доллары по максимально высокому курсу продажи, а через несколько недель вынужден снова обменивать их на гривны, он рискует потерять часть средств из-за разницы между курсами покупки и продажи.

Поэтому покупку валюты целесообразно планировать в соответствии с реальными финансовыми потребностями, а не только из-за опасений, что доллар вскоре резко подорожает.

Несмотря на инфляционное давление, сезонное увеличение спроса и сложную экономическую ситуацию, прогноз курса доллара на декабрь 2026 года не предусматривает неконтролируемого роста американской валюты.

По базовому сценарию, Национальный банк сохранит возможности влиять на рынок, а его дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от баланса валютного спроса и предложения.

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