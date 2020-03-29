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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс доллара, ВВП и безработица: Кабмин обновил макроэкономический прогноз

Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса.

— Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями. Возможно, не всем цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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  • Номинальный ВВП — 4 трлн грн;
  • рост инфляции — 2,9% (с 5,6% до 8,7%);
  • курс гривны к доллару в среднем за год — 29,5 грн;
  • средняя зарплата за месяц — 11 тыс. грн;
  • уровень безработицы — 9,4% (на 1,3% больше, чем в 2019 году).

Ранее Факты ICTV писали, что в правительстве закончили предварительную работу над изменениями в Госбюджет.

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