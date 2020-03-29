PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара, ВВП та безробіття: Кабмін оновив макроекономічний прогноз

Кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19.

– Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями. Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації, – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте: Ухвалюйте необхідні закони, бо інакше дефолт: Зеленський звернувся до нардепів

  • Номінальний ВВП – 4 трлн гривень;
  • зростання інфляції – 2,9% (із 5,6% до 8,7%);
  • курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн;
  • середня зарплата за місяць – 11 тис.грн;
  • рівень безробіття – 9,4% (на 1,3% більше, ніж у 2019 році).

Раніше Факти ICTV писали, що в уряді закінчили попередню роботу над змінами до Держбюджету.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка