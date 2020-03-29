Курс долара, ВВП та безробіття: Кабмін оновив макроекономічний прогноз

Кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19.

– Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями. Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації, – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Номінальний ВВП – 4 трлн гривень;

зростання інфляції – 2,9% (із 5,6% до 8,7%);

курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн;

середня зарплата за місяць – 11 тис.грн;

рівень безробіття – 9,4% (на 1,3% більше, ніж у 2019 році).

Раніше Факти ICTV писали, що в уряді закінчили попередню роботу над змінами до Держбюджету.