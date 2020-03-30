Не все регионы Украины могут проводить ПЦР-тестирование — Ляшко

Не все регионы Украины проводят ПЦР-тестирование, Министерство здравоохранения ожидает поставку необходимого оборудования, чтобы обеспечить им такую возможность.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— В настоящее время не все регионы могут проводить исследования, однако до конца недели прибудет 12 новых амплификаторов для ПЦР-диагностики, которые будут распределены в регионах.

В то же время мы привлекли три мобильные лаборатории Минобороны, также сотрудничаем с частными лабораториями,- сообщил он.