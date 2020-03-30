Не все регионы Украины могут проводить ПЦР-тестирование — Ляшко

Не все регионы Украины проводят ПЦР-тестирование, Министерство здравоохранения ожидает поставку необходимого оборудования, чтобы обеспечить им такую возможность.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
— В настоящее время не все регионы могут проводить исследования, однако до конца недели прибудет 12 новых амплификаторов для ПЦР-диагностики, которые будут распределены в регионах.
В то же время мы привлекли три мобильные лаборатории Минобороны, также сотрудничаем с частными лабораториями,- сообщил он.
Замминистра также добавил, что Украина обеспечена тестами ПЦР.
— В Украине было 50 тыс. тестов ПЦР, сегодня ожидается поставка еще 100 тыс. В дальнейшем ожидается поставка около 20 тыс. наборов, которая позволит провести около 2 млн исследований, — добавил Ляшко.
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Напомним, на сайте Верховной Рады Украины появились два проекта постановления №3281 и №3283, где говорится об увольнении двух министров: главы Минздрава Ильи Емца и главы Минфина Игоря Уманского.