Не всі регіони України можуть проводити ПЛР-тестування – Ляшко

Не всі регіони України проводять ПЛР-тестування, Міністерство охорони здоров’я очікує поставку необхідного обладнання, щоб забезпечити їм таку можливість.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
– Нині не всі регіони можуть проводити дослідження, однак до кінця тижня прибуде 12 нових ампліфікаторов для ПЛР-діагностики, які розподілять у регіонах.
Також ми залучили три мобільні лабораторії Міноборони і співпрацюємо з приватними лабораторіями, – повідомив він.
Заступник міністра також додав, що Україна забезпечена тестами ПЛР.
– В Україні було 50 тис. тестів ПЛР, сьогодні очікується поставка ще 100 тис. надалі очікується поставка близько 20 тис. наборів, які дозволять провести близько 2 млн досліджень, – додав Ляшко.
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Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з’явилися два проекти постанови №3281 та №3283, де йдеться про звільнення двох міністрів: очільника МОЗ Іллі Ємця та глави Мінфіну Ігоря Уманського.