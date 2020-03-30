Не всі регіони України можуть проводити ПЛР-тестування – Ляшко

Не всі регіони України проводять ПЛР-тестування, Міністерство охорони здоров’я очікує поставку необхідного обладнання, щоб забезпечити їм таку можливість.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Нині не всі регіони можуть проводити дослідження, однак до кінця тижня прибуде 12 нових ампліфікаторов для ПЛР-діагностики, які розподілять у регіонах.

Також ми залучили три мобільні лабораторії Міноборони і співпрацюємо з приватними лабораторіями, – повідомив він.