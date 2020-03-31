В Верховной Раде зарегистрировали два проекта постановлений об отмене решения парламента о введении рынка земли.

Авторами постановления стали внефракционные депутаты Антон Поляков и Оксана Савчук.

Поляков постановлением № 2178-10-П предлагает отменить решение от 31 марта о принятии в целом законопроекта о рынке земли.

Поскольку при его принятии была нарушена процедура, которая предполагается Конституцией и регламентом Верховной Рады.

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Текст проекта постановления №2178-10-П1 авторства Савчук об отмене решения Рады о принятии законопроекта о рынке земли пока на сайте отсутствует.

Согласно регламенту, председатель Верховной Рады не может подписать принятый законопроект, пока народные депутаты не рассмотрели проекты постановлений об отмене голосований и не приняли по ним решений.

Напомним, 259 народных депутатов на внеочередном заседании Рады 30 марта поддержали снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель.