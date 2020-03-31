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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Укрпошта запускає послугу пересилання експрес-відправлень EMS

Укрпошта надаватиме послугу прискореної міжнародної поштової доставки Express Mail Service.

Посилки можна відправити до 57 країн.

З 1 квітня послугу надаватимуть більше 1000 відділень. В обласних центрах України працюватиме кур’єрська доставка.

Укрпошта запускає послугу пересилання експрес-відправлень EMS

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Через карантин та закриті кордони Укрпошта знизила тарифи EMS на 20% – 60%.

Укрпошта запускає послугу пересилання експрес-відправлень EMS

Через карантин терміни доставки можуть відрізнятись від стандартних для EMS. Але ці відправлення завжди мають перший пріоритет у всьому світі.

Укрпошта запускає послугу пересилання експрес-відправлень EMS

Після закінчення пандемії, відправлення можна буде зробити в 195 країн за стандартними для EMS експрес-термінами.

Якщо виникнуть питання щодо користування послугою, можете звернутись до контакт-центру по телефону 0 800 300 545.

Нагадаємо, Укрпошта та український інтернет-магазин Rozetka.ua на час карантину, до 24 квітня, запускають безкоштовну доставку в поштові відділення.

Джерело: Укрпошта

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